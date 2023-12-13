«Вегас» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» дома обыграл «Калгари» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Вегас» одержал 4-ю победу и лидирует в турнирной таблице Западной конференции (45 очков). «Калгари» потерпел 3-е поражение подряд. «Флэймз» с 26 очками занимают 11-е место в таблице «Запада».

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