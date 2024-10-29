«Вегас» разгромил «Калгари» и одержал четвертую победу подряд
«Вегас» дома с крупным счетом обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.
Три очка (2+1) набрал Киган Колесар. Еще три (1+2) результативных балла на счету Николя Руа. Также по одной шайбе забросили Алекс Пьетранджело и Марк Стоун.
«Вегас» (15 очков) одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции НХЛ. «Калгари» (11) идет седьмым.
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«Вегас» — «Калгари» — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Голы: Пьетранджело — 1 (Хольц, Карлссон), 6:39 — 1:0. Стоун — 5 (Айкел), 23:30 — 2:0. Колесар — 3 (Швиндт, Руа), 42:19 — 3:0. Колесар — 4 (Руа), 53:59 — 4:0. Руа — 3 (Колесар, Швиндт), 54:14 — 5:0.
Вратари: Хилл — Владарж.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 38 (6+16+16) — 16 (6+3+7).
Наши: Барбашев (15.36/1/+1), Дорофеев (17.00/3/0) — Кузьменко (11.57/0/-1), Мироманов (18.35/0/0).
29 октября. Парадайс. T-Mobile Arena. 17599 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|12
|6
|6
|14
|2
|Рейнджерс
|8
|6
|2
|13
|3
|Каролина
|8
|6
|2
|12
|4
|Вашингтон
|7
|5
|2
|10
|5
|Коламбус
|8
|4
|4
|9
|6
|Айлендерс
|8
|3
|5
|8
|7
|Питтсбург
|10
|3
|7
|7
|8
|Филадельфия
|9
|2
|7
|5
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|11
|7
|4
|15
|2
|Тампа-Бэй
|9
|6
|3
|12
|3
|Торонто
|10
|5
|5
|11
|4
|Детройт
|9
|4
|5
|9
|5
|Монреаль
|9
|4
|5
|9
|6
|Бостон
|9
|4
|5
|9
|7
|Баффало
|10
|4
|6
|9
|8
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|9
|8
|1
|16
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|8
|5
|3
|12
|4
|Сент-Луис
|9
|5
|4
|10
|5
|Колорадо
|10
|5
|5
|10
|6
|Юта
|10
|4
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|8
|Чикаго
|10
|3
|7
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|7
|3
|15
|2
|Лос-Анджелес
|9
|5
|4
|12
|3
|Ванкувер
|8
|4
|4
|11
|4
|Калгари
|9
|5
|4
|11
|5
|Сиэтл
|9
|4
|5
|9
|6
|Эдмонтон
|10
|4
|6
|9
|7
|Анахайм
|8
|3
|5
|7
|8
|Сан-Хосе
|10
|1
|9
|4
|29.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|3 : 2 ОТ
|29.10
|02:00
|
Баффало – Флорида
|2 : 5
|29.10
|02:00
|
Коламбус – Эдмонтон
|6 : 1
|29.10
|02:30
|
Виннипег – Торонто
|4 : 6
|29.10
|04:00
|
Колорадо – Чикаго
|2 : 5
|29.10
|04:00
|
Юта – Сан-Хосе
|4 : 5 ОТ
|29.10
|05:00
|
Вегас – Калгари
|5 : 0
|29.10
|05:00
|
Ванкувер – Каролина
|3 : 4 ОТ