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Сегодня, 07:38

«Вегас» разгромил «Калгари» и одержал четвертую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Вегас» дома с крупным счетом обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

Три очка (2+1) набрал Киган Колесар. Еще три (1+2) результативных балла на счету Николя Руа. Также по одной шайбе забросили Алекс Пьетранджело и Марк Стоун.

«Вегас» (15 очков) одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции НХЛ. «Калгари» (11) идет седьмым.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Калгари» — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Голы: Пьетранджело — 1 (Хольц, Карлссон), 6:39 — 1:0. Стоун — 5 (Айкел), 23:30 — 2:0. Колесар — 3 (Швиндт, Руа), 42:19 — 3:0. Колесар — 4 (Руа), 53:59 — 4:0. Руа — 3 (Колесар, Швиндт), 54:14 — 5:0.

Вратари: Хилл — Владарж.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 38 (6+16+16) — 16 (6+3+7).

Наши: Барбашев (15.36/1/+1), Дорофеев (17.00/3/0) — Кузьменко (11.57/0/-1), Мироманов (18.35/0/0).

29 октября. Парадайс. T-Mobile Arena. 17599 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Калгари Флэймз
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 12 6 6 14
2 Рейнджерс 8 6 2 13
3 Каролина 8 6 2 12
4 Вашингтон 7 5 2 10
5 Коламбус 8 4 4 9
6 Айлендерс 8 3 5 8
7 Питтсбург 10 3 7 7
8 Филадельфия 9 2 7 5
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 11 7 4 15
2 Тампа-Бэй 9 6 3 12
3 Торонто 10 5 5 11
4 Детройт 9 4 5 9
5 Монреаль 9 4 5 9
6 Бостон 9 4 5 9
7 Баффало 10 4 6 9
8 Оттава 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 9 8 1 16
2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 8 5 3 12
4 Сент-Луис 9 5 4 10
5 Колорадо 10 5 5 10
6 Юта 10 4 6 10
7 Нэшвилл 9 3 6 7
8 Чикаго 10 3 7 7
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 10 7 3 15
2 Лос-Анджелес 9 5 4 12
3 Ванкувер 8 4 4 11
4 Калгари 9 5 4 11
5 Сиэтл 9 4 5 9
6 Эдмонтон 10 4 6 9
7 Анахайм 8 3 5 7
8 Сан-Хосе 10 1 9 4
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
 3 : 2 ОТ
29.10 02:00
Баффало – Флорида
 2 : 5
29.10 02:00
Коламбус – Эдмонтон
 6 : 1
29.10 02:30
Виннипег – Торонто
 4 : 6
29.10 04:00
Колорадо – Чикаго
 2 : 5
29.10 04:00
Юта – Сан-Хосе
 4 : 5 ОТ
29.10 05:00
Вегас – Калгари
 5 : 0
29.10 05:00
Ванкувер – Каролина
 3 : 4 ОТ
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