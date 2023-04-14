«Вегас» и «Виннипег» встретятся в первом раунде плей-офф НХЛ

«Вегас» в первом раунде плей-офф НХЛ встретится с «Виннипегом».

«Голден Найтс» стали победителями Западной конференции и Тихоокеанского дивизиона, «Джетс» занял восьмое место на Западе и четверую строчку в Центральном дивизионе.

В составе «Вегас» выступают защитник Даниил Мироманов, а также форварды Иван Барбашев и Павел Дорофеев. За «Виннипег» играет нападающий Владислав Наместников.