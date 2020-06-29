Вегас и Торонто являются главными кандидатами на проведение плей-офф НХЛ
29 июня 2020, 18:48
Лас-Вегас и Торонто являются фаворитами в борьбе за право провести матчи плей-офф НХЛ нынешнего сезона, сообщает в Twitter журналист The Athletic Арту Стэйпл.
Ранее появлялась информация, что решение может быть принято «сегодня-завтра». В числе претендентов также остаются Эдмонтон, Чикаго и Лос-Анджелес.
Чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.
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