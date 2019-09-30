«Вегас» и «Сан-Хосе» в предсезонной игре набрали больше 100 минут штрафа

«Вегас» в предсезонном матче НХЛ дома обыграл «Сан-Хосе» - 5:1. Команды на двоих набрали 114 минут штрафа: у «акул» — 75, у «золотых рыцарей» — 39. Лидером по этому показателю стал форвард гостей Эвандер Кейн, набравший 27 минут штрафа.

На счету российского форварда «Вегаса» Валентина Зыкова 9 минут, у Данила Юртайкина из «Шаркс» — 2 минуты.

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