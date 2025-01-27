«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» на своем льду переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев отличились Брэйден Макнэбб, Таннер Пирсон, Джек Айкел и Томаш Гертл.

Автором единственного гола «Пантерз» стал Антон Лунделл.

«Вегас» набрал 66 очков и занимает 2-е место в Западной конференции, «Флорида» идет 5-м на «Востоке» с 61 баллом.