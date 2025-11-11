«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча

«Флорида» в гостях переиграла «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

«Флорида» (17 очков) занимает 13-е место в Восточной конференции НХЛ. «Вегас» (18) потерпел третье поражение подряд и идет седьмым на «Западе».