«Флорида» обыграла «Вегас», Бобровский пропустил от Дорофеева и отбил 26 бросков
«Флорида» на выезде обыграла «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
Российский вратарь гостей Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков и стал третьей звездой матча. Первой звездой признан нападающий «Пантерз» Мэттью Ткачак, набравший 2 (1+1) очка. Второй звездой стал другой форвард «Флориды» Картер Верхэге, у которого один гол.
Единственную шайбу «Вегаса» забросил россиянин Павел Дорофеев.
«Флорида» занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 50 очками в 38 матчах. «Вегас» идет на пятой строчке Запада с 49 очками в 39 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Флорида» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Дорофеев — 4 (Стоун), 3:59 — 1:0. Беннетт — 7 (бол., Экман-Ларссон, Экблад), 14:15 — 1:1. Ткачак — 7 (бол., Монтур, Райнхарт), 26:15 — 1:2. Верхэге — 20 (Форслинг, Монтур), 38:38 — 1:3. Райнхарт — 25 (бол., Ткачак, Верхэге), 45:23 — 1:4.
Вратари: Томпсон — Бобровский.
Штраф: 16 — 16.
Броски: 27 (13+5+9) — 36 (12+14+10).
Наши: Барбашев (12.59/0/0), Денисенко (8.37/0/0), Дорофеев (13.56/2/0) — Куликов (18.39/0/0).
5 января. Парадайс. T-Mobile Arena. 18044 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|37
|26
|11
|53
|2
|Каролина
|38
|21
|17
|46
|3
|Айлендерс
|38
|18
|20
|46
|4
|Филадельфия
|38
|19
|19
|44
|5
|Нью-Джерси
|36
|20
|16
|42
|6
|Вашингтон
|36
|18
|18
|42
|7
|Питтсбург
|37
|19
|18
|42
|8
|Коламбус
|40
|13
|27
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|37
|23
|14
|52
|2
|Флорида
|38
|24
|14
|50
|3
|Торонто
|36
|19
|17
|45
|4
|Тампа-Бэй
|40
|19
|21
|43
|5
|Детройт
|38
|18
|20
|40
|6
|Монреаль
|38
|16
|22
|37
|7
|Баффало
|39
|16
|23
|36
|8
|Оттава
|34
|14
|20
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|39
|25
|14
|53
|2
|Виннипег
|37
|24
|13
|52
|3
|Даллас
|37
|22
|15
|49
|4
|Нэшвилл
|39
|21
|18
|43
|5
|Аризона
|37
|19
|18
|40
|6
|Сент-Луис
|37
|19
|18
|39
|7
|Миннесота
|37
|16
|21
|36
|8
|Чикаго
|38
|11
|27
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|38
|24
|14
|51
|2
|Вегас
|39
|22
|17
|49
|3
|Лос-Анджелес
|34
|20
|14
|45
|4
|Сиэтл
|39
|16
|23
|41
|5
|Эдмонтон
|35
|19
|16
|39
|6
|Калгари
|38
|17
|21
|39
|7
|Анахайм
|37
|13
|24
|27
|8
|Сан-Хосе
|39
|9
|30
|21
|5.01
|03:00
|
Филадельфия – Коламбус
|2 : 3 Б
|5.01
|03:00
|
Рейнджерс – Чикаго
|4 : 1
|5.01
|03:00
|
Бостон – Питтсбург
|5 : 6
|5.01
|03:00
|
Монреаль – Баффало
|1 : 6
|5.01
|04:00
|
Сент-Луис – Ванкувер
|2 : 1
|5.01
|04:00
|
Нэшвилл – Калгари
|3 : 6
|5.01
|04:00
|
Даллас – Колорадо
|4 : 5 ОТ
|5.01
|04:00
|
Миннесота – Тампа-Бэй
|1 : 4
|5.01
|05:00
|
Аризона – Айлендерс
|1 : 5
|5.01
|06:00
|
Сиэтл – Оттава
|4 : 1
|5.01
|06:00
|
Вегас – Флорида
|1 : 4
|5.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|1 : 2
|5.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Детройт
|3 : 4 Б
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|39
|64
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|39
|64
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|37
|53
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|35
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|39
|27
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|38
|25
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1