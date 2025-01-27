«Флорида» на выезде уступила «Вегасу», Барбашев оформил результативную передачу
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила «Вегасу» со счетом 1:4.
В составе «Пантерз» гол на счету Антона Лунделла. У «Голден Найтс» шайбы забросили Брэйден Макнэбб, Таннер Пирсон, Джек Айкел и Томаш Гертл, Иван Барбашев отметился результативной передачей.
После этого матча «Флорида» с 61 очком занимает пятое место в Восточной конференции, «Вегас» с 66 очками — на второй строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Флорида» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Макнэбб — 3 (Колесар, Руа), 5:26 — 1:0. Пирсон — 9 (Руа, Колесар), 25:40 — 2:0. Лунделл — 12 (Луостаринен, Балинскис), 41:56 — 2:1. Айкел — 15 (Барбашев, Хольц), 51:31 — 3:1. Гертл — 18 (п.в., Руа, Макнэбб), 59:31 — 4:1.
Вратари: Хилл — Найт (56:13 — 59:31).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 26 (6+9+11) — 33 (11+10+12).
Наши: Барбашев (18.15/1/+1), Дорофеев (13.39/3/0) — Куликов (18.13/1/0).
27 января. Парадайс. T-Mobile Arena. 17716 зрителей.
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|Даллас
|49
|31
|18
|63
|3
|Миннесота
|50
|29
|21
|62
|4
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|51
|29
|22
|60
|5
|Сент-Луис
|50
|23
|27
|50
|6
|Юта
|49
|21
|28
|49
|7
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|48
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|43
|8
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|49
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|31
|19
|66
|2
|Эдмонтон
|49
|31
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|65
|3
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|46
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|20
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|4
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|24
|24
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|21
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|52
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|Анахайм
|49
|20
|29
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|14
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|27.01
|01:00
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Оттава – Юта
|3 : 1
|27.01
|02:00
|
Виннипег – Калгари
|5 : 2
|27.01
|03:00
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Чикаго – Миннесота
|2 : 4
|27.01
|04:00
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Вегас – Флорида
|4 : 1