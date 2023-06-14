«Вегас» — «Флорида»: Барбашев забросил шайбу в ворота Бобровского

«Вегас» увеличил преимущество в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды». На 9-й минуте третьего периода счет стал 7:1.

Голом отметился российский нападающий Иван Барбашев. Ворота «Пантерз» защищает его соотечественник Сергей Бобровский. Для Барбашева эта шайба стала 7-й в нынешнем плей-офф.

Счет в серии 3-1 в пользу «Голден Найтс».