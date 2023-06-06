«Вегас» разгромил «Флориду» во втором матче финала Кубка Стэнли, Бобровский был заменен
«Вегас» во втором матче финала Кубка Стэнли обыграл «Флориду» со счетом 7:2.
В составе «Голден Найтс» 3 (2+1) очка набрал Джонатан Маршессо, дубль оформил Бретт Хауден, еще по голу забили Алекс Мартинес, Николя Руа и Майкл Амадио, Иван Барбашев отметился результативной передачей. У «Пантерз» отличились Антон Лунделл и Мэттью Ткачак, вратарь Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы и был заменен на 28-й минуте.
Счет в серии 2-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 9 июня и начнется в 03.00 мск.
НХЛ. Финал плей-офф. Второй матч
«Вегас» — «Флорида» — 7:2 (2:0, 2:0, 3:2)
Голы: Маршессо — 11 (бол., Стивенсон, Айкел), 7:05 — 1:0. Мартинес — 1 (Барбашев, Маршессо), 17:59 — 2:0. Руа — 2 (Каррье, Уайтклауд), 22:59 — 3:0. Хауден — 4 (Стоун, Стивенсон), 27:10 — 4:0. Лунделл — 2 (Дюклер), 40:14 — 4:1. Маршессо — 12 (Айкел), 42:10 — 5:1. Амадио — 4 (Карлссон), 50:33 — 6:1. Ткачак — 10 (Беннетт, Махура), 52:44 — 6:2. Хауден — 5 (бол., Амадио, Каррье), 57:52 — 7:2.
Вратари: Хилл — Бобровский (Лион, 27:10).
Штраф: 64 — 84.
Броски: 28 (11+7+10) — 31 (10+13+8).
Наши: Барбашев (11.11/0/+1) — -.
6 июня. Парадайс. T-Mobile Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
2 - 0
|2 - 0
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|6.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|7 : 2
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|19
|24
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|17
|21
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|20
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|19
|10
|
|
Вильям Карлссон
Вегас
|18
|10
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|9
|1.83
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96