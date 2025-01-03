«Вегас» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Игра прошла на «Т-Мобайл Арена» в Парадайсе.

Голы «Голден Найтс» на счету Марка Стоуна, Николаса Хага, Павла Дорофеева, Александера Хольтца и Тэннера Пирсона. У «Филадельфии» шайбы забросили Тайсон Форстер и Трэвис Конекны.