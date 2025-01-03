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Сегодня, 09:18

Гол Дорофеева помог «Вегасу» обыграть «Филадельфию»

Сергей Ярошенко
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«Вегас» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У «Голден Найтс» по голу забили Марк Стоун, Николас Хаг, Павел Дорофеев, Александер Хольтц и Тэннер Пирсон (в пустые ворота). Шайбы «Флайерз» забросили Тайсон Форстер и Трэвис Конекны.

«Вегас» набрал 55 очков в 38 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Филадельфия» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 38 очков в 39 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Филадельфия» — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Голы: Форстер — 11 (Кэйтс, Бринк), 0:21 — 0:1. Стоун — 9 (Айкел, Хэнифин), 20:51 — 1:1. Хэг — 3 (Колесар), 22:13 — 2:1. Дорофеев — 14 (Теодор, Макнэбб), 38:22 — 3:1. Хольц — 3 (Хэнифин, Пьетранджело), 42:46 — 4:1. Конекны — 18 (бол., Типпетт, Фрост), 44:56 — 4:2. Пирсон — 8 (п.в., Стоун, Айкел), 59:24 — 5:2.

Вратари: Самсонов — Колосов (57:39 — 59:24).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 27 (4+12+11) — 25 (8+11+6).

Наши: Дорофеев (15.40/3/+1) — Замула (19.16/0/-3), Мичков (16.22/1/-2).

3 января. Парадайс. T-Mobile Arena. 17909 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Филадельфия Флайерз
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2 Нью-Джерси 41 24 17 51
3 Каролина 38 23 15 48
4 Питтсбург 39 17 22 39
5 Коламбус 39 16 23 38
6 Филадельфия 39 17 22 38
7 Рейнджерс 37 17 20 35
8 Айлендерс 39 14 25 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 39 24 15 50
2 Флорида 39 23 16 48
3 Бостон 40 20 20 44
4 Тампа-Бэй 35 20 15 42
5 Оттава 37 19 18 40
6 Монреаль 37 17 20 37
7 Детройт 38 16 22 36
8 Баффало 39 14 25 33
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 40 27 13 56
2 Миннесота 39 24 15 52
3 Колорадо 39 24 15 48
4 Даллас 37 23 14 47
5 Юта 38 17 21 40
6 Сент-Луис 39 18 21 40
7 Нэшвилл 38 11 27 29
8 Чикаго 38 12 26 26
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