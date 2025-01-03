Гол Дорофеева помог «Вегасу» обыграть «Филадельфию»
«Вегас» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
У «Голден Найтс» по голу забили Марк Стоун, Николас Хаг, Павел Дорофеев, Александер Хольтц и Тэннер Пирсон (в пустые ворота). Шайбы «Флайерз» забросили Тайсон Форстер и Трэвис Конекны.
«Вегас» набрал 55 очков в 38 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Филадельфия» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 38 очков в 39 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Филадельфия» — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Голы: Форстер — 11 (Кэйтс, Бринк), 0:21 — 0:1. Стоун — 9 (Айкел, Хэнифин), 20:51 — 1:1. Хэг — 3 (Колесар), 22:13 — 2:1. Дорофеев — 14 (Теодор, Макнэбб), 38:22 — 3:1. Хольц — 3 (Хэнифин, Пьетранджело), 42:46 — 4:1. Конекны — 18 (бол., Типпетт, Фрост), 44:56 — 4:2. Пирсон — 8 (п.в., Стоун, Айкел), 59:24 — 5:2.
Вратари: Самсонов — Колосов (57:39 — 59:24).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 27 (4+12+11) — 25 (8+11+6).
Наши: Дорофеев (15.40/3/+1) — Замула (19.16/0/-3), Мичков (16.22/1/-2).
3 января. Парадайс. T-Mobile Arena. 17909 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|38
|25
|13
|53
|2
|Нью-Джерси
|41
|24
|17
|51
|3
|Каролина
|38
|23
|15
|48
|4
|Питтсбург
|39
|17
|22
|39
|5
|Коламбус
|39
|16
|23
|38
|6
|Филадельфия
|39
|17
|22
|38
|7
|Рейнджерс
|37
|17
|20
|35
|8
|Айлендерс
|39
|14
|25
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|39
|24
|15
|50
|2
|Флорида
|39
|23
|16
|48
|3
|Бостон
|40
|20
|20
|44
|4
|Тампа-Бэй
|35
|20
|15
|42
|5
|Оттава
|37
|19
|18
|40
|6
|Монреаль
|37
|17
|20
|37
|7
|Детройт
|38
|16
|22
|36
|8
|Баффало
|39
|14
|25
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|40
|27
|13
|56
|2
|Миннесота
|39
|24
|15
|52
|3
|Колорадо
|39
|24
|15
|48
|4
|Даллас
|37
|23
|14
|47
|5
|Юта
|38
|17
|21
|40
|6
|Сент-Луис
|39
|18
|21
|40
|7
|Нэшвилл
|38
|11
|27
|29
|8
|Чикаго
|38
|12
|26
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|38
|26
|12
|55
|2
|Лос-Анджелес
|37
|22
|15
|49
|3
|Эдмонтон
|37
|22
|15
|47
|4
|Ванкувер
|37
|18
|19
|44
|5
|Калгари
|38
|18
|20
|43
|6
|Сиэтл
|39
|17
|22
|37
|7
|Анахайм
|37
|16
|21
|36
|8
|Сан-Хосе
|41
|12
|29
|30
|3.01
|03:00
|
Вашингтон – Миннесота
|3 : 4 Б
|3.01
|03:00
|
Рейнджерс – Бостон
|2 : 1
|3.01
|03:00
|
Флорида – Каролина
|1 : 3
|3.01
|03:00
|
Коламбус – Детройт
|4 : 5
|3.01
|03:30
|
Айлендерс – Торонто
|1 : 2
|3.01
|04:00
|
Виннипег – Анахайм
|3 : 4 ОТ
|3.01
|04:00
|
Даллас – Оттава
|4 : 2
|3.01
|05:00
|
Колорадо – Баффало
|6 : 5 ОТ
|3.01
|05:00
|
Калгари – Юта
|3 : 5
|3.01
|06:00
|
Вегас – Филадельфия
|5 : 2
|3.01
|06:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|3 : 4 Б
|3.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
|2 : 1