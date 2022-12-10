Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:28

«Вегас» в овертайме обыграл «Филадельфию»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Вегас» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

В составе «Вегаса» отличился Уильям Каррье и Джонатан Маршессо, который забросил победную шайбу. У «Филадельфии» гол забил Скотт Лотон.

«Вегас» с 41 очком в 29 матчах лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Филадельфия» идет на 14-й строчке в таблице Востока, набрав 24 очка в 28 встречах.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Филадельфия» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Каррье — 9, 11:45 — 1:0. Лотон — 4, 21:47 — 1:1. Маршессо — 12, 63:21 — 2:1.
Вратари: Хилл — Харт.
Штраф: 0 — 4.
Броски: 34 (8+15+10+1) — 28 (9+12+6+1).
Наши: Мироманов (15.27/2/-1) — Проворов (26.19/1/-1).
10 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 17767 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Филадельфия Флайерз
1
0
Читайте также
«Оказался неугодным»: как звездного российского биатлониста вынудили сменить сборную
Эмоции и слезы футболистов сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2022
The Times: США не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по территории России
Пожар вспыхнул в усадьбе рядом с Пушкинским музеем в Москве
Россия ввела пошлины на ввоз ряда товаров из недружественных стран
Что такое киберграмотность
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Крауса за 14 секунд до конца принес «Аризоне» победу над «Бостоном»

«Сан-Хосе» разгромил «Анахайм», у Барабанова ассистентский дубль
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 27 21 6 43
2 Каролина 26 14 12 34
3 Питтсбург 27 15 12 34
4 Айлендерс 28 17 11 34
5 Рейнджерс 29 14 15 33
6 Вашингтон 29 13 16 30
7 Филадельфия 28 9 19 24
8 Коламбус 26 9 17 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 26 21 5 43
2 Торонто 28 17 11 40
3 Тампа-Бэй 26 16 10 33
4 Детройт 26 13 13 31
5 Флорида 27 13 14 30
6 Монреаль 26 13 13 28
7 Баффало 27 12 15 26
8 Оттава 26 10 16 22
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 26 18 8 37
2 Даллас 27 15 12 35
3 Колорадо 25 13 12 28
4 Миннесота 26 13 13 28
5 Нэшвилл 24 12 12 26
6 Сент-Луис 27 12 15 24
7 Аризона 25 8 17 20
8 Чикаго 26 7 19 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 29 20 9 41
2 Сиэтл 26 15 11 33
3 Эдмонтон 28 16 12 32
4 Лос-Анджелес 29 14 15 32
5 Калгари 27 13 14 29
6 Ванкувер 27 12 15 27
7 Сан-Хосе 30 9 21 23
8 Анахайм 28 7 21 17
Результаты / календарь
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
10.12 03:00
Баффало – Питтсбург
 3 : 4 ОТ
10.12 03:00
Вашингтон – Сиэтл
 4 : 1
10.12 03:00
Коламбус – Калгари
 3 : 1
10.12 03:00
Нью-Джерси – Айлендерс
4 : 6
10.12 04:30
Чикаго – Виннипег
 1 : 3
10.12 05:00
Колорадо – Рейнджерс
1 : 2 Б
10.12 05:00
Эдмонтон – Миннесота
 5 : 2
10.12 05:30
Аризона – Бостон
 4 : 3
10.12 06:00
Анахайм – Сан-Хосе
 1 : 6
10.12 06:00
Вегас – Филадельфия
 2 : 1 ОТ
10.12 21:30
Нэшвилл – Оттава
 - : -
10.12 22:00
Даллас – Детройт
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 28 54
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 28 46
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 27 41
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 28 25
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 27 23
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

27 21
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 18 1.82
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 10 1.87
Кевин Ланкинен

Кевин Ланкинен

Нэшвилл

 7 2.12
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости