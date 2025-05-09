«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор второго матча серии Кубка Стэнли

«Эдмонтон» на выезде победил «Вегас» в овертайме второго матча второго раунда Кубка Стэнли — 5:4.

«Эдмонтон» выиграл оба выездных матча и повел в серии со счетом 2-0. Третий матч состоится в Канаде в ночь на 11 мая (начало — в 04.00 мск).