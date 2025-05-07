«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» переиграл «Вегас» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:2.

У «Ойлерз» голами отметились Леон Драйзайтль, Кори Перри, Зак Хайман и Коннор Браун. Обе заброшенные шайбы «Голден Найтс» на счету Марка Стоуна.

«Эдмонтон» повел в серии — 1-0. Следующий матч снова пройдет в Лас-Вегасе 9 мая. Начало — в 04.30 по московскому времени.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте