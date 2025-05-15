«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор матча плей-офф НХЛ
«Эдмонтон» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ в овертаймае обыграл «Вегас» — 1:0. «Ойлерз» выиграли серию — 4-1.
Единственный гол в овертайме забил Каспери Капанен.
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|60
|38
|22
|82
|2
|Питтсбург
|60
|31
|29
|75
|3
|Айлендерс
|61
|35
|26
|75
|4
|Коламбус
|60
|31
|29
|70
|5
|Вашингтон
|63
|31
|32
|69
|6
|Филадельфия
|60
|28
|32
|67
|7
|Нью-Джерси
|61
|30
|31
|62
|8
|Рейнджерс
|60
|23
|37
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|59
|38
|21
|80
|2
|Баффало
|61
|36
|25
|78
|3
|Детройт
|61
|35
|26
|76
|4
|Монреаль
|60
|33
|27
|75
|5
|Бостон
|60
|34
|26
|73
|6
|Оттава
|60
|29
|31
|67
|7
|Торонто
|61
|27
|34
|64
|8
|Флорида
|61
|30
|31
|63
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|60
|41
|19
|91
|2
|Даллас
|61
|38
|23
|85
|3
|Миннесота
|62
|36
|26
|82
|4
|Юта
|61
|32
|29
|68
|5
|Нэшвилл
|61
|27
|34
|62
|6
|Виннипег
|60
|24
|36
|58
|7
|Чикаго
|61
|23
|38
|56
|8
|Сент-Луис
|60
|22
|38
|53
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|61
|28
|33
|70
|2
|Анахайм
|60
|33
|27
|69
|3
|Эдмонтон
|62
|30
|32
|68
|4
|Сиэтл
|60
|29
|31
|67
|5
|Сан-Хосе
|59
|30
|29
|64
|6
|Лос-Анджелес
|60
|24
|36
|62
|7
|Калгари
|60
|24
|36
|55
|8
|Ванкувер
|60
|18
|42
|43
Результаты / календарь
3.02
4.02
5.02
6.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
|4.03
|03:00
|Коламбус – Нэшвилл
|3 : 2
|4.03
|03:00
|Нью-Джерси – Флорида
|5 : 1
|4.03
|03:00
|Бостон – Питтсбург
|2 : 1
|4.03
|03:00
|Вашингтон – Юта
|2 : 3
|4.03
|03:00
|Баффало – Вегас
|3 : 2
|4.03
|04:00
|Виннипег – Чикаго
|3 : 2 ОТ
|4.03
|05:00
|Эдмонтон – Оттава
|5 : 4 ОТ
|4.03
|05:00
|Калгари – Даллас
|1 : 6
|4.03
|05:30
|Миннесота – Тампа-Бэй
|5 : 1
|4.03
|06:00
|Сан-Хосе – Монреаль
|7 : 5
|4.03
|06:00
|Анахайм – Колорадо
|1 : 5
