Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

15 мая 2025, 08:30

«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

Сергей Разин
корреспондент

«Эдмонтон» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ в овертаймае обыграл «Вегас» — 1:0. «Ойлерз» выиграли серию — 4-1.

Единственный гол в овертайме забил Каспери Капанен.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Эдмонтон Ойлерз
Читайте также
Силы ПВО уничтожили 32 БПЛА над регионами России за ночь
Малкин будет ждать конца сезона для переговоров с «Питтсбургом»
Карседо пожаловался на ВАР, игроков красно-белых назвали «неумными». Что произошло после матча «Сочи» - «Спартак»
Украинские дроны-камикадзе атаковали электропоезд в Брянской области
В «Барселоне» скоро выберут нового президента. Кто может сместить Лапорту?
НОАК назвала пять «уроков» на основе анализа действий Израиля против Ирана
Популярное видео
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Легендарный вратарь, он играл феноменально». Трамп встретился с «Флоридой» и осыпал комплиментами Бобровского
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Морис оценил игру Бобровского в пятом матче серии с «Торонто»

Барков: «Мы многому научились после двух поражений от «Торонто»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 60 38 22 82
2 Питтсбург 60 31 29 75
3 Айлендерс 61 35 26 75
4 Коламбус 60 31 29 70
5 Вашингтон 63 31 32 69
6 Филадельфия 60 28 32 67
7 Нью-Джерси 61 30 31 62
8 Рейнджерс 60 23 37 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 59 38 21 80
2 Баффало 61 36 25 78
3 Детройт 61 35 26 76
4 Монреаль 60 33 27 75
5 Бостон 60 34 26 73
6 Оттава 60 29 31 67
7 Торонто 61 27 34 64
8 Флорида 61 30 31 63
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 60 41 19 91
2 Даллас 61 38 23 85
3 Миннесота 62 36 26 82
4 Юта 61 32 29 68
5 Нэшвилл 61 27 34 62
6 Виннипег 60 24 36 58
7 Чикаго 61 23 38 56
8 Сент-Луис 60 22 38 53
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 61 28 33 70
2 Анахайм 60 33 27 69
3 Эдмонтон 62 30 32 68
4 Сиэтл 60 29 31 67
5 Сан-Хосе 59 30 29 64
6 Лос-Анджелес 60 24 36 62
7 Калгари 60 24 36 55
8 Ванкувер 60 18 42 43
Результаты / календарь
3.02
4.02
5.02
6.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
4.03 03:00 Коламбус – Нэшвилл 3 : 2
4.03 03:00 Нью-Джерси – Флорида 5 : 1
4.03 03:00 Бостон – Питтсбург 2 : 1
4.03 03:00 Вашингтон – Юта 2 : 3
4.03 03:00 Баффало – Вегас 3 : 2
4.03 04:00 Виннипег – Чикаго 3 : 2 ОТ
4.03 05:00 Эдмонтон – Оттава 5 : 4 ОТ
4.03 05:00 Калгари – Даллас 1 : 6
4.03 05:30 Миннесота – Тампа-Бэй 5 : 1
4.03 06:00 Сан-Хосе – Монреаль 7 : 5
4.03 06:00 Анахайм – Колорадо 1 : 5
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости