«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

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«Вегас» дома победил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У «Голден Найтс» отличились Николя Руа, Чандлер Стивенсон и Уильям Карлссон. Единственный гол за «Ойлерз» забил Коннор Макдэвид.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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