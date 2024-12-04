Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:29

«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Вегас» на своем льду одержал победу над «Эдмонтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:0.

Единственную и победную шайбу «Голден Найтс» забросил Иван Барбашев.

«Вегас» с 35 очками идет 2-м на «Западе», «Эдмонтон» набрал 28 очков и занимает 8-е место.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Эдмонтон Ойлерз
Читайте также
Алина Загитова призналась, что увеличила себе губы
В Новокузнецке из-за аварии без воды остались 22 многоквартирных дома
Джикия откровенно рассказал о Соболеве и своем уходе от красно-белых
Онкологи спасли девочку с опухолью брюшной полости размером с волейбольный мяч
Суд в США закрыл дело против Хантера Байдена о незаконном хранении оружия
Актер Юра Борисов может получить «Оскар»
Популярное видео
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Калгари» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 25 17 8 36
2 Нью-Джерси 28 17 11 36
3 Каролина 25 16 9 33
4 Рейнджерс 24 13 11 27
5 Филадельфия 25 12 13 27
6 Питтсбург 27 11 16 26
7 Коламбус 24 11 13 25
8 Айлендерс 26 9 17 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 24 15 9 32
2 Флорида 26 15 11 32
3 Бостон 27 13 14 29
4 Тампа-Бэй 23 12 11 26
5 Баффало 25 11 14 24
6 Детройт 25 10 15 24
7 Оттава 24 10 14 22
8 Монреаль 25 9 16 21
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 25 17 8 38
2 Виннипег 26 18 8 36
3 Даллас 24 16 8 32
4 Колорадо 26 14 12 28
5 Сент-Луис 26 12 14 26
6 Юта 25 10 15 24
7 Нэшвилл 25 7 18 20
8 Чикаго 25 8 17 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 26 16 10 35
2 Лос-Анджелес 25 14 11 31
3 Ванкувер 24 13 11 30
4 Калгари 26 13 13 30
5 Эдмонтон 25 13 12 28
6 Сиэтл 26 12 14 25
7 Сан-Хосе 28 10 18 25
8 Анахайм 23 10 13 23
Результаты / календарь
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
4.12 03:00
Питтсбург – Флорида
 5 : 4 ОТ
4.12 03:00
Вашингтон – Сан-Хосе
 1 : 2 ОТ
4.12 03:00
Монреаль – Айлендерс
2 : 1 ОТ
4.12 03:00
Бостон – Детройт
 3 : 2 ОТ
4.12 03:00
Каролина – Сиэтл
 2 : 4
4.12 03:00
Баффало – Колорадо
 4 : 5
4.12 04:00
Виннипег – Сент-Луис
 1 : 4
4.12 04:00
Миннесота – Ванкувер
 3 : 2 ОТ
4.12 05:00
Калгари – Коламбус
 3 : 0
4.12 06:00
Вегас – Эдмонтон
 1 : 0
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости