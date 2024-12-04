«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» на своем льду одержал победу над «Эдмонтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:0.

Единственную и победную шайбу «Голден Найтс» забросил Иван Барбашев.

«Вегас» с 35 очками идет 2-м на «Западе», «Эдмонтон» набрал 28 очков и занимает 8-е место.