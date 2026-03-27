«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» проиграл «Эдмонтону» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

У хозяев забил Марк Стоун (дубль), у гостей — Мэтт Савой, Зак Хаймэн, Коннор Макдэвид и Эван Бушар (в овертайме).

«Вегас» (79 очков после 73 матчей) занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Эдмонтон» (81 очко после 73 встреч) располагается на пятом месте.

В следующем матче «Вегас» 29 марта примет «Вашингтон», «Эдмонтон» 28 марта сыграет на своем льду с «Анахаймом».

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