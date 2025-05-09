«Вегас» и «Эдмонтон» встретятся во матче второго раунда Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» и «Эдмонтон Ойлерз» встретятся во втором матче второго раунда Кубка Стэнли в ночь на пятницу, 9 мая. Игра пройдет на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе, стартовое вбрасывание состоится в 4.30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» в плей-офф НХЛ (видео)

Основные события игры «Вегас» — «Эдмонтон» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Первый матч полуфинала Западной конференции завершился победой «Эдмонтона» в Парадайсе — 4:2. В первом раунде Кубка Стэнли «Голден Найтс» победили «Миннесоту» (4-2), а «Ойлерз» — «Лос-Анджелес» (4-2).