«Вегас» и «Эдмонтон» встретятся в матче второго раунда Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» и «Эдмонтон Ойлерз» встретятся в первом матче второго раунда Кубка Стэнли в ночь на среду, 7 мая. Игра пройдет на «T-Mobile Арене» в Парадайсе, стартовое вбрасывание состоится в 04.30 по московскому времени.

«Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз»: п рямая трансляция матча плей-офф НХЛ (видео)

С ключевыми событиями игры «Вегас» — «Эдмонтон» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В плей-офф НХЛ играют серии до четырех побед. В первом раунде Кубка Стэнли «Вегас» победил «Миннесоту» (4-2), а «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (4-2).