«Вегас» сыграет с «Эдмонтоном» в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли в ночь с 14 на 15 мая. Игра пройдет на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (штат Невада, США). Начало — в 04.30 по московскому времени.

«Вегас» — «Эдмонтон»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями противостояния «Вегас» — «Эдмонтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Счет в серии 3-1 в пользу «Ойлерз».

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