«Эдмонтон» в овертайме победил «Вегас», Подколзин набрал два очка

«Эдмонтон» на выезде победил «Вегас» в овертайме второго матча второго раунда Кубка Стэнли — 5:4.

У гостей 2 (1+1) очка набрал Василий Подколзин. У хозяев 3 (2+1) очка на счету Виктора Олофссона.

Победную шайбу забросил Леон Драйзайтль после передачи Коннора Макдэвида.

«Эдмонтон» выиграл оба выездных матча и повел в серии со счетом 2-0. Третий матч состоится в Канаде в ночь на 11 мая (начало — в 04.00 мск).

НХЛ

Плей-офф. 1/2 финала конференции

«Вегас» — «Эдмонтон» — 4:5 ОТ (1:0, 1:3, 2:1, 0:1)

Голы: Олофссон — 1 (бол., Стоун, Айкел), 8:42 — 1:0. Уолман — 1 (Подколзин, Арвидссон), 31:31 — 1:1. Подколзин — 1 (Арвидссон, Клингберг), 35:18 — 1:2. Нерс — 2 (Нюджент-Хопкинс), 37:17 — 1:3. Карлссон — 2 (Айкел, Пьетранджело), 38:10 — 2:3. Кейн — 3 (Хаймэн, Нюджент-Хопкинс), 41:52 — 2:4. Олофссон — 2 (бол., Айкел, Стоун), 44:32 — 3:4. Пьетранджело — 2 (Хэнифин, Олофссон), 51:58 — 4:4. Драйзайтль — 5 (Макдэвид, Перри), 75:20 — 4:5.

Вратари: Хилл — Пикар.

Штраф: 21 — 10.

Броски: 32 (6+10+9+7) — 38 (6+11+11+10).

Наши: Барбашев (20.09/4/-1) — Подколзин (9.27/1/+2).

9 мая. Парадайс. T-Mobile Arena. 18 415 зрителей.

Счет в серии: 0-2