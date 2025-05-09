Хоккей
9 мая, 08:20

«Эдмонтон» в овертайме победил «Вегас», Подколзин набрал два очка

Руслан Минаев
«Эдмонтон» победил «Вегас» во втором матче серии Кубка Стэнли.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Эдмонтон» на выезде победил «Вегас» в овертайме второго матча второго раунда Кубка Стэнли — 5:4.

У гостей 2 (1+1) очка набрал Василий Подколзин. У хозяев 3 (2+1) очка на счету Виктора Олофссона.

Победную шайбу забросил Леон Драйзайтль после передачи Коннора Макдэвида.

«Эдмонтон» выиграл оба выездных матча и повел в серии со счетом 2-0. Третий матч состоится в Канаде в ночь на 11 мая (начало — в 04.00 мск).

НХЛ

Плей-офф. 1/2 финала конференции

«Вегас» — «Эдмонтон» — 4:5 ОТ (1:0, 1:3, 2:1, 0:1)

Голы: Олофссон — 1 (бол., Стоун, Айкел), 8:42 — 1:0. Уолман — 1 (Подколзин, Арвидссон), 31:31 — 1:1. Подколзин — 1 (Арвидссон, Клингберг), 35:18 — 1:2. Нерс — 2 (Нюджент-Хопкинс), 37:17 — 1:3. Карлссон — 2 (Айкел, Пьетранджело), 38:10 — 2:3. Кейн — 3 (Хаймэн, Нюджент-Хопкинс), 41:52 — 2:4. Олофссон — 2 (бол., Айкел, Стоун), 44:32 — 3:4. Пьетранджело — 2 (Хэнифин, Олофссон), 51:58 — 4:4. Драйзайтль — 5 (Макдэвид, Перри), 75:20 — 4:5.

Вратари: Хилл — Пикар.

Штраф: 21 — 10.

Броски: 32 (6+10+9+7) — 38 (6+11+11+10).

Наши: Барбашев (20.09/4/-1) — Подколзин (9.27/1/+2).

9 мая. Парадайс. T-Mobile Arena. 18 415 зрителей.

Счет в серии: 0-2

Василий Подколзин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Эдмонтон Ойлерз
  • alehan.227472

    макдак поднимает тв рейтинги в канаде.

    09.05.2025

  • Gumbert Gumbert

    кто тянет и, главное, зачем?

    09.05.2025

  • емен

    Нефть забила больше чем создала, первые три шайбы с середины площадки.Вегас в целом по игре был лучше!

    09.05.2025

  • Mr.Trololo

    После 0:2 с Лосями им тоже пазло)) Так что погоди)

    09.05.2025

  • Муслим Галеев

    По масляным тут заранее панихиду пропели а они и во втором матче выиграли у казино.

    09.05.2025

  • Догада

    Однако, Подколзин оказался удачливей

    09.05.2025

  • Apei

    ждем битву вегас-вашингтон

    09.05.2025

  • Apei

    ага, в который раз

    09.05.2025

  • Seva2007

    Ну Вася, ну молодец! 100% результативность! 1 бросок -- 1 гол!

    09.05.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    посмотрим. сегодня его и Фрица фактически выключили из игры, у Вегаса просто не залетели дуры. все могло быть иначе до удаления Роя.

    09.05.2025

  • Seva2007

    не спасёт... Макдэвид идёт за кубком!!

    09.05.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    не соглашусь. Вегас системен и зол, им не чудо нужно, а немного стабильности и везения. ибо даже сегодня - при отличной игре в целом - временами они творили дичь.

    09.05.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    а игрок Вегаса на голове у МакДака - силовая борьба и воля к победе :joy: то, что ошибки могут быть в обе стороны, в принципе не рассматривается?)

    09.05.2025

  • black rider.

    смотрел кусок во втором периоде, нефть вЬІглядела тухловато, большинство вообще куда- то пропало, но при єтом вЬІиграли, напоминают мне Чикаго в серии Анахаймом . Анахайм бЬІл сильнее, а прошлел Чикаго, и чашку потом взял.

    09.05.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Идеальная игра для плофф. Свои герои, антигерои (Рою надо успокоительных попить), косяк полосатых в пользу Нефти в овере. Как по мне, то жесткая игра Вегасов против МакДака и Фрица, которых они фактически выключили из игры, тоже стала возможной, потому что судьи некоторые моменты не увидели, но свидетелям заговора не докажешь, пусть будет "Вегас засудили". Удали ли б за Макнабба, Рыцари, скорее всего, прошили бы Пикара. В сухую серию не верю, более того, сегодня стало ясно, что Вегасу по силам не только серию взять, но и до финала доковылять. И да, смотреть игроков на опыте - удовольствие. Обе команды читали намерения друг друга, как шахматисты. В таких раскладах важны вратари, шальные залетающие дуры и индивидуальное мастерство. Проход МакДи - хоккейный шедевр.

    09.05.2025

  • black rider.

    когда Тампа два года подряд брала, я смотрел, и тЬІ смотри

    09.05.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    что он хотел, знает он один. получился акцентированный удар клюшкой в лицо, комментаторы сразу сказали, что будет 5 минут

    09.05.2025

  • Скиталец

    Эдмонтон удивляет) вот это и есть хоккей, где может быть все. Молодцы чё.

    09.05.2025

  • МаратХ

    Подколзин таскает рояль, а Драйзатль на нем играет

    09.05.2025

  • Юрий

    Удар клюшкой в лицо Фредерику от Роя, причем игровой момент был, борьба у борта. Мне показалось, что игрок Вегаса хотел сыграть по шайбе, когда она взмыла в воздух...

    09.05.2025

  • Mick Bush

    Что там было в ОТ, за что 5 мин у Вегаса?

    09.05.2025

  • Юрий

    Как раз Олофссон заменил Дорофеева в ПП, дубль забросил и ПКВ.

    09.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Грустно(

    09.05.2025

  • Юрий

    Почему 10? 1+1в 7 играх. Первые игры в серии с ЛАК он играл в звене с Дразом и Васей. После перевода немца в звено к Макдэвиду, Арвидсон и Подкользин играли в боттоме. Второе звено у ЭО Кейн-РНХ-Хайман. Опыт кубковый у Арвидсона есть, вот в чем плюс!

    09.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Ожидаемо . Драйзайтль крут !

    09.05.2025

  • True Timati

    Я часто смотрю матчи целиком Нефти, т.к. в моем часовом поясе они начинают играть, когда я уже проснулся. Много на что судьи закрывают глаза, я уже на мелочи внимания не обращаю. Но тут момент в ОТ, без права на ошибку. Не ключевой, но определяющий

    09.05.2025

  • Догада

    Не хватило Вегасу Дорофеева

    09.05.2025

  • Алексей Х

    Все по плану. Я на 4-2 в серии ставил)

    09.05.2025

  • ГлавПатриот

    Арвидссон это у которого до сегодняшней в предыдущие 10 матчей 1+1? При этом часть матчей из них в топ6 играл)

    09.05.2025

  • maxcds

    Подкользина же :grinning:

    09.05.2025

  • объективный Артём =)

    Друг, честно как по мне перебарщиваешь в плане судей и дна. На истину не претендую, так как не отсматриваю все матчи, но по длинным ХЛ и отрезкам матчей, которые удалось посмотреть в долгую, на дистанции - ну не могу усмотреть "особого" отношения к Дну, хоть ты тресни. Скорее прост как-будто об. уровень судейства в последние годы оставляет желать лучшего. И к Макдаку каэш есть небольшое "особое" отношение судеек, но это не потомушо он Макди, а потомушо суперзвезда лиги, к таким всегда были "особые" отношения. Мнение. Без обид

    09.05.2025

  • True Timati

    Дождался пока Юра одобрит нарушение и после этого написал. Свое мнение-то будет? ))) Я тебе задал вопрос, ты тактично уклонился от ответа. Когд все начали признавать, что нарушение было, ты ответил

    09.05.2025

  • Юрий

    Я про пропущенные, Кейн с тройного рикошета, Уолман свояка от Макнеба. И две потери в средней зоне. А Пьетр подарил шансы, но мы не знаем его состояния. После болезни (или с ней) играет...

    09.05.2025

  • Mr.Trololo

    Было, не спорю. но я о другом же. Ну ты понял)

    09.05.2025

  • maxcds

    Пьетро подарил два шанса в ОТ.

    09.05.2025

  • Mr.Trololo

    Ну какой слив, дядька?)) Если бы ты был объективен, то ты бы прибежал сюда и поднял вопрос о удалении Брауна в 1 матче. Но у тя бомбит ужасно от ненависти к Эдмонтону. Ну терпи, что еще сеазать? А сегодня ты прибежал. И это двойные стандарты, чел

    09.05.2025

  • Юрий

    Ты про Скиннера?))) Да, это будет анекдот, если Нефть возьмет КС, и он с одной игрой в плей-офф, да и вообще в карьере выиграет Кубок) В следующем сезоне его в Нефти не будет 99,9%. А так, согласен, Уолман, Клинберг, подписание Арвидсона, аренда Фредерика, глубина в порядке.

    09.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Роль вратаря в плове возрастает многократно. Хилл к сожалению пока с давлением не справляется. Пьетранджело много ошибался. Сначала рикошет и гол, а потом за минуту плохо отдал через пятак, перехват и только чудо, что шайба попала под перекладину, но отскочила в поле.

    09.05.2025

  • maxcds

    Соевые сектанты сегодня про судейство не ноют. Сегодня оно в ту сторону что надо)

    09.05.2025

  • Юрий

    Хилл пожарит, шайбы Васи и Нерса он должен был отбивать. Да и не сказать, что оборона привезла, потери в средней зоне.

    09.05.2025

  • maxcds

    Хитрая самовозка. подписали того кого не хватало и вот вам.

    09.05.2025

  • PvsZ

    Страшно обидно за Вегас, но думаю, что мы должны увидеть в финале западной конфы битву Звёзд и Нефти.

    09.05.2025

  • Юрий

    Лучшая игра Вегаса в этом плей-офф. Очень мощно, выключили из игры первое звено, но у ЭО в нужный момент проснулся боттом в лице четвертого звена. Не без доли везения в основное ЭО забросил свои шайбы, две после рикошетов, две на совести Хилла (о чем говорил, не в своей тарелке он в этом КС). Вегас отыгрался, мощнейшее начало в овертайме, несколько моментов. Непонятное удаление Роя, что хотел изобразить? Выстояли! Два супер момента у Хаймана-перекладина, у Макдэвида-штанга! И…. Пропущенное удаление на Макнебе, кто как хочет, подножка, толчок на борт. Смазали ощущение от игры, как оказалось судейские решения. Ну тем злее будет Вегас в гостях. По мне лучшая игра плей-офф, но это из того что я видел.

    09.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Что-то Лыцари не убедили. В овере Дно было острее, хотя 5 минут особо ничего не создали. Правда Вегас вполне может на выезде взять победы, Дно примерно одинаково играет, что дома, что в гостях. Но надо что-то с обороной делать, много Рыцари пропускают.

    09.05.2025

  • zeromanj

    Всех с праздником Великой Победы! Васька монстр, масло прёт во все щели) ставил на 4-3 в серии в пользу ойлов, но тут вообще свипом пахнуло)

    09.05.2025

  • True Timati

    Тем не менее твой слив засчитан

    09.05.2025

  • Mr.Trololo

    Потому что твоя горячая бомбящая голова мешает тебе трезво смотреть на вещи

    09.05.2025

  • True Timati

    А почему ты уходишь от ответа, вспоминая вчерашний матч?

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Что сделал Рой в ОТ, он и сам не объяснит. Нефть победила не сказать, что случайно, но очень на тоненького. Надеюсь, Вегас найдет в себе силы выиграть в гостях. Возможно сегодня Макнабб выбыл с травмой.

    09.05.2025

  • Mr.Trololo

    Почему ты молчишь об удалении вчера Брауна, которого толкнули на Хилла?

    09.05.2025

  • True Timati

    Хочешь сказать там чисто всё было?

    09.05.2025

  • Mr.Trololo

    Бедрлаго, как тебе жить то тяжело с этим))

    09.05.2025

  • True Timati

    Это не триллер, а комедия от судей. Вам ссы в глаза - все божья роса

    09.05.2025

  • baruv

    Обидное поражение Вегаса. Почти вытащили игру, отстояли пять минут в меньшинстве, но лучший снайпер подвел итог. Только чудо спасет Вегас.

    09.05.2025

  • True Timati

    Что это, если не 2 минуты за нарушение перед голом? Подножка Арвидсона на Макнэббе? Вопрос тем, кто говорил, что судейство у Эдмонтона нормальное? Цирк, как Нефть тянут к чашке, на это смотреть невозможно

    09.05.2025

  • Mr.Trololo

    Вау! Опять триллер! Иначе ну не умеем мы!)) По прежнему считаю фаворитом серии Вегас :!)

    09.05.2025

