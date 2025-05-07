Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

7 мая, 07:17

«Эдмонтон» стартовал с победы над «Вегасом» в серии Кубка Стэнли

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Вегас» — «Эдмонтон».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Эдмонтон» на выезде победил «Вегас» в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ — 4:2.

По два очка набрали лидеры «Ойлерз» Леон Драйзайтль (1+1), Коннор Макдэвид (0+2) и Эван Бушар (0+2). Еще по одной шайбе забросили Кори Перри, Зак Хайман и Коннор Браун.

У хозяев дублем отметился Марк Стоун.

«Эдмонтон» повел в серии — 1-0. Следующий матч снова пройдет в Лас-Вегасе 9 мая. Начало — в 04.30 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч

«Вегас» — «Эдмонтон» — 2:4 (2:1, 0:0, 0:3)

Голы: Стоун — 3 (бол., Карлссон, Теодор), 2:13 — 1:0. Стоун — 4 (Айкел), 9:03 — 2:0. Перри — 3 (Макдэвид, Драйзайтль), 16:26 — 2:1. Драйзайтль — 4 (Бушар, Макдэвид), 40:57 — 2:2. Хаймэн — 3 (Кейн, Нюджент-Хопкинс), 56:58 — 2:3. К. Браун — 4 (Бушар), 58:14 — 2:4.

Вратари: Хилл (58:32) — Пикар.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 17 (10+1+6) — 28 (10+12+6).

Наши: Барбашев (15.54/0/-2) — Подколзин (7.47/2/0).

Счет в серии: 0-1

7 мая. Парадайс. T-Mobile Arena. 18111 зрителей.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Эдмонтон Ойлерз
Читайте также
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
Трамп призвал республиканцев поддержать публикацию файлов Эпштейна в конгрессе
Потеря азарта, непонятная ротация и совмещение постов Карпина. Какие недовольства теперь вызывает сборная России после Чили и Перу
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
В Италии назвали разрушительным сигналом для ВСУ коррупционный скандал на Украине
Популярное видео
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Сергей

    пока все идет к этому.....

    07.05.2025

  • Андрей Андрей

    после 24-го я подозревал,что нефть возмет кубок.

    07.05.2025

  • Muslim Galeev

    Зачем он им? Коммунист за Техас?

    07.05.2025

  • Muslim Galeev

    Осталось.

    07.05.2025

  • Muslim Galeev

    Масляные выиграли в первом матче у казино. Хорошее начало но не раслаблятся.

    07.05.2025

  • Сергей

    Год назад после окончания финала КС я сказал, что с большой долей вероятности в 25 году нас ждет повторение финала 24 года.... Интересно, это правильное предсказание ....:thinking::thinking::thinking::shushing_face:

    07.05.2025

  • Maks

    В этом матче все увидели, что Эдмонтон, как и в прошлом сезоне, представляет серьезную силу, которая будет бороться за КС. Флорида их остановила в последний момент, хотя тоже была мощная команда.

    07.05.2025

  • Павел Леонидович

    Ну вот! Вегас им не конкурент

    07.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    Вегас и Виннипук не остановят эДНОнтон, вся надежда на крепкий системный Даллас, который уже давно должен быть с кубком)))

    07.05.2025

  • Юрий

    Нет. Вроде по состоянию здоровья. Болезнь.

    07.05.2025

  • ГлавПатриот

    У Пьетро дисква? что-то пропустил

    07.05.2025

  • Юрий

    Разные по содержанию игры. В серии с ЛАК, особенно, первые встречи ЭО играл вторым номером и ЛАК их просто пррежевывал, не удалось дадавить в третьей, но это мы обсуждали. Сегодня же ЭО головы не дал поднять Вегасу, они "булки" элементарно расслабить не могли, потому что их задавили прессингом. Если бы не 4 минуты в начала игры в большинстве, боюсь, Вегас отскочил бы в шайбы 4-5.

    07.05.2025

  • Юрий

    Да я бы не сказал, что ЭО проспал начало встречи. Рисунок игры было видно с первых минут, прессинг и нагружать Хилла, двойной малый штраф РНХ помешал. Вегас то кроме игры в большинстве за 3 периода ничего не показал. Ну и Хилл дрогнул в самый ответственный момент.

    07.05.2025

  • True Timati

    Вегас списывал у Лос-Анджелеса, как итог очередная волевая победа Нефти. Вегас рано булки расслабил, посчитав, что дело в шляпе. Макдэвид, по-моему, единственный кто подтверждает свой статус и в регулярке и в плей-офф

    07.05.2025

  • Mr.Trololo

    да вот же это уже как диагноз. Порой просто негодую)) Обычно у Вегаса 0:2 отыграть практически нереально. тем ценнее сегодняшний камбэк, да

    07.05.2025

  • Алексей Х

    5я подряд победа нефти в КС! Во дают. Мчимся к Кубку!))

    07.05.2025

  • ГлавПатриот

    Сильное качество отыгрываться с 0-2 в матче и даже с 0-2 в серии, но пора бы уже силу сразу показывать, тем паче что манекен в воротах)

    07.05.2025

  • Mr.Trololo

    Опять одна и та же проблема - спят в начале матча. Пока спали - уже 0:2 Но в целом результат по игре. И нужно постоянно напрягать Хилла. Он сейчас не лучше Пикарда или Скиннера Браун в ПО преобразился и играет в бисову силу. Очень ждем возвращения Экхольма. Очень его не хватает

    07.05.2025

  • Maks

    Интересно, смогут?)

    07.05.2025

  • Sn0w

    Осталось еще Далласу завтра влететь виннипухам, и тогда все те, кого я считал фаворитами в парах, получат по поражению в первом матче своих серий ))

    07.05.2025

  • ГлавПатриот

    Чтобы Нефти с Пикардом в воротах победить, нужно перебросать в 2-3 раза и создать моментов на добрую десятню. Пришлось два периода полностью контролировать игру и давить Удаление Брауна абсурд, Хейг толкнул его на Хилла. И как после этого Коннор воспрял. Два таких момента себе сделал, обводка Теодора супер. Макди по очкам в ПО обошел Крейчи, Бержа и вошёл в топ-50.

    07.05.2025

  • Инсбрук 1964

    Эдмонтон решил возродиться, а Вегас показался похожим на Вашингтон часами ранее.

    07.05.2025

  • Apei

    все наперекосяк сегодня

    07.05.2025

    • Айкел стал первым игроком в истории «Вегаса», набравшим 100 очков за сезон в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ

    «Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор матча плей-офф НХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 18 13 5 27
    2 Каролина 18 12 6 25
    3 Питтсбург 19 10 9 24
    4 Айлендерс 19 10 9 22
    5 Рейнджерс 20 10 10 22
    6 Филадельфия 18 9 9 21
    7 Коламбус 18 9 9 20
    8 Вашингтон 18 8 10 18
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Бостон 20 12 8 24
    2 Детройт 19 11 8 23
    3 Монреаль 18 10 8 22
    4 Оттава 19 9 10 22
    5 Тампа-Бэй 18 9 9 20
    6 Флорида 18 9 9 19
    7 Торонто 19 8 11 18
    8 Баффало 18 6 12 16
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 19 13 6 31
    2 Даллас 19 12 7 27
    3 Виннипег 18 11 7 22
    4 Чикаго 18 9 9 22
    5 Миннесота 20 9 11 22
    6 Юта 18 10 8 21
    7 Сент-Луис 19 6 13 16
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Лос-Анджелес 19 10 9 24
    2 Анахайм 18 11 7 23
    3 Сиэтл 18 9 9 23
    4 Вегас 18 8 10 22
    5 Эдмонтон 20 9 11 22
    6 Ванкувер 20 9 11 20
    7 Сан-Хосе 19 8 11 19
    8 Калгари 20 5 15 13
    Результаты / календарь
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    17.11 01:00 Тампа-Бэй – Ванкувер 2 : 6
    17.11 02:00 Миннесота – Вегас 3 : 2 ОТ
    17.11 03:00 Рейнджерс – Детройт 1 : 2
    17.11 05:00 Колорадо – Айлендерс 4 : 1
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости