«Эдмонтон» стартовал с победы над «Вегасом» в серии Кубка Стэнли
«Эдмонтон» на выезде победил «Вегас» в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ — 4:2.
По два очка набрали лидеры «Ойлерз» Леон Драйзайтль (1+1), Коннор Макдэвид (0+2) и Эван Бушар (0+2). Еще по одной шайбе забросили Кори Перри, Зак Хайман и Коннор Браун.
У хозяев дублем отметился Марк Стоун.
«Эдмонтон» повел в серии — 1-0. Следующий матч снова пройдет в Лас-Вегасе 9 мая. Начало — в 04.30 по московскому времени.
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч
«Вегас» — «Эдмонтон» — 2:4 (2:1, 0:0, 0:3)
Голы: Стоун — 3 (бол., Карлссон, Теодор), 2:13 — 1:0. Стоун — 4 (Айкел), 9:03 — 2:0. Перри — 3 (Макдэвид, Драйзайтль), 16:26 — 2:1. Драйзайтль — 4 (Бушар, Макдэвид), 40:57 — 2:2. Хаймэн — 3 (Кейн, Нюджент-Хопкинс), 56:58 — 2:3. К. Браун — 4 (Бушар), 58:14 — 2:4.
Вратари: Хилл (58:32) — Пикар.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 17 (10+1+6) — 28 (10+12+6).
Наши: Барбашев (15.54/0/-2) — Подколзин (7.47/2/0).
Счет в серии: 0-1
7 мая. Парадайс. T-Mobile Arena. 18111 зрителей.
