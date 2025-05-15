«Эдмонтон» обыграл «Вегас» и вышел в финал конференции

«Эдмонтон» в овертайме переиграл «Вегас» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 1:0 ОТ. «Ойлерз» выиграли серию — 4-1.

Единственный гол в овертайме забил Каспери Капанен.

В финале Западной конференции «Эдмонтон» встретится с победителем пары «Виннипег» — «Даллас» (1-3).

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч

«Вегас» — «Эдмонтон» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Капанен — 1 (Драйзайтль, Нерс), 67:19 — 0:1.

Вратари: Хилл — С. Скиннер.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 24 (5+8+9+2) — 30 (8+10+6+6).

Наши: Барбашев (20.24/1/-1), Дорофеев (18.25/5/0) — Подколзин (14.18/0/0).

15 мая. Парадайс. T-Mobile Arena. 12288 зрителей.

Счет в серии: 1-4.