Опубликовано расписание второго раунда Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Эдмонтоном»

«Вегас» сыграет с «Эдмонтоном» во втором раунде Кубка Стэнли. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

«Вегас» — «Эдмонтон»: расписание второго раунда плей-офф НХЛ

1-й матч. 7 мая (среда). 4.30. Парадайс. «Вегас» — «Эдмонтон»

2-й матч. 9 мая (пятница). 4.30. Парадайс. «Вегас» — «Эдмонтон»

3-й матч. 11 мая (воскресенье). 4.00. Эдмонтон. «Эдмонтон» — «Вегас»

4-й матч. 13 мая (вторник). 4.30. Эдмонтон. «Эдмонтон» — «Вегас»

5-й матч. 14 мая (среда). Парадайс. «Вегас» — «Эдмонтон» (если потребуется)

6-й матч. 16 мая (пятница). Эдмонтон. «Эдмонтон» — «Вегас» (если потребуется)

7-й матч. 18 мая (воскресенье). Парадайс. «Вегас» — «Эдмонтон» (если потребуется)

В первом раунде «Голден Найтс» победили в серии «Миннесоту» со счетом 4-2, «Ойлерз» выиграли серию с «Лос-Анджелесом» — 4-2.