«Эдмонтон» обыграл «Вегас», Костин забил

«Эдмонтон» обыграл в гостях «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В составе «Ойлерз» дубль на счету Леона Драйзайтля, еще по голу забили Клим Костин и Маттиас Янмарк. У «Голден Найтс» шайбами отметились Киган Колесар, Пол Коттер и Вильям Карлссон.

«Эдмонтон» набрал 51 очко и занимает 8-е место в Западной конференции. «Вегас» по-прежнему лидирует с 58 очками.

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«Вегас» — «Эдмонтон» — 3:4 (1:2, 2:2, 0:0)

Голы: Янмарк — 4 (Бэрри, Кулак), 0:45 — 0:1. Драйзайтль — 25 (Макдэвид, Хаймэн), 1:42 — 0:2. Колесар — 5 (Каррье, Макнэбб), 18:46 — 1:2. Драйзайтль — 26 (Хаймэн), 27:22 — 1:3. Коттер — 6 (Фрейз, Кессел), 33:39 — 2:3. Костин — 9 (Янмарк), 33:57 — 2:4. Карлссон — 9 (Маршессо, Мартинес), 39:18 — 3:4.

Вратари: Томпсон (58:34) — Кэмпбелл.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 30 (9+12+9) — 37 (16+11+10).

Наши: — - Костин (17.36/1/+2).

15 января. Парадайс. T-Mobile Arena. 18143 зрителя.