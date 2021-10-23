«Эдмонтон» переиграл «Вегас». Дадонов не набрал очков

«Вегас» проиграл «Эдмонтону» (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Ойлерз» одержали пятую победу в пяти встречах на старте сезона. «Голден Найтс» потерпели третье поражение кряду после победы в стартовой игре.

Российский нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов сыграл 16 минут 15 секунд и отметился четырьмя бросками по воротам соперника.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Эдмонтон» — 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Голы: Руа — 1 (Уайтклауд), 3:34 — 1:0. Хаймэн — 4 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 8:37 — 1:1. Патрик — 1 (Коглан, Макнэбб), 21:25 — 2:1. Хаймэн — 5 (Макдэвид, Пулюярви), 23:55 — 2:2. Драйзайтль — 3 (Нюджент-Хопкинс, Расселл), 25:07 — 2:3. Хэг — 1 (Руа, Стивенсон), 42:07 — 3:3. Кассиан — 3 (Кит), 44:33 — 3:4. Драйзайтль — 4 (п.в.), 59:48 — 3:5.

Вратари: Ленер (58:24) — Коскинен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 39 (10+12+17) — 33 (7+16+10).

Наши: Дадонов (16.15/3/+1) — -.

23 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.