«Вегас» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

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«Даллас» в гостях обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

У «Старз» хет-трик оформил Уайатт Джонстон, еще одну шайбу забросил Маврик Брук.

В составе «Голден Найтс» отличились Павел Дорофеев, Джек Айкел и Томаш Гертл.

«Даллас» набрал 65 очков и занимает 4-е место в Западной конференции, «Вегас» идет 3-м с 67 баллами.