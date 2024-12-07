«Вегас» — «Даллас»: видеообзор матча

«Вегас» дома победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

«Вегас» (39 очков) после 28 матчей поднялся на второе место в Западной конференции НХЛ. «Даллас» (32) идет шестым на «Западе» после 26 игр.