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Сегодня, 08:51

«Вегас» уступил в овертайме «Далласу», у Дорофеева два очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Далласу» в овертайме со счетом 3:4.

В составе «Голден Найтс» 2 (1+1) очка набрал Павел Дорофеев, по голу забили Джек Айкел и Томаш Гертл, Иван Барбашев сделал результативную передачу. У «Старз» хет-трик оформил Уайтт Джонстон, еще один гол на счету Маврика Брука.

В текущем сезоне Дорофеев провел 51 матч, в которых он набрал 33 (22+11) очка.

После этого матча «Вегас» с 67 очками занимает третье место в Западной конференции, «Даллас» с 65 очками — на четвертой строчке.

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«Вегас» — «Даллас» — 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Айкел — 16 (Барбашев, Стоун), 1:54 — 1:0. Бурк — 6 (Дюшен, Хейсканен), 3:41 — 1:1. Гертл — 19 (Хэг, Дорофеев), 6:35 — 2:1. Дорофеев — 22 (бол., Стоун, Айкел), 23:57 — 3:1. Джонстон — 12 (мен., Хинтц), 25:04 — 3:2. Джонстон — 13 (Хинтц, Робертсон), 51:54 — 3:3. Джонстон — 14 (Хинтц, Линделл), 60:20 — 3:4.

Вратари: Хилл — Эттингер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 28 (10+8+9+1) — 29 (9+13+6+1).

Наши: Барбашев (18.34/0/0), Дорофеев (14.27/2/+1) — Дадонов (17.01/3/-1), Любушкин (17.53/0/0).

29 января. Парадайс. T-Mobile Arena.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
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1 Вашингтон 50 34 16 73
2 Каролина 51 31 20 66
3 Нью-Джерси 52 28 24 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 50 24 26 52
6 Филадельфия 51 23 28 52
7 Айлендерс 49 22 27 51
8 Питтсбург 52 20 32 48
Атлантический дивизион И В П О
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2 Флорида 51 29 22 61
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 52 25 27 56
5 Тампа-Бэй 49 26 23 55
6 Детройт 50 24 26 53
7 Монреаль 50 24 26 53
8 Баффало 50 19 31 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 52 35 17 73
2 Даллас 49 31 18 63
3 Миннесота 50 29 21 62
4 Колорадо 52 29 23 60
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