«Вегас» обыграл «Даллас», уступая со счетом 2:4 за 10 минут до конца третьего периода

«Вегас» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

В составе «Голден Найтс» дублем отличился Марк Стоун, по одной шайбе забросили Джонатан Маршессо, Майкл Амадио и Макс Пачиоретти. У «Далласа» дубль сделал Джо Павелски, по одному голу забили Тайлер Сегин и Джейсон Робертсон.

Отметим, что за 10 минут до конца третьего периода «Вегас» уступал со счетом 2:4, однако затем команда забросила 3 шайбы за 5 минут и выиграла встречу.

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«Вегас» — «Даллас» — 5:4 (0:1, 2:2, 3:1)

Голы: Робертсон — 8 (бол., Хинтц, Клингберг), 9:30 — 0:1. Стоун — 2 (Пьетранджело, Хэг), 20:19 — 1:1. Сегин — 7 (бол., Бенн, Сутер), 22:05 — 1:2. Павелски — 8 (бол., Клингберг, Робертсон), 27:42 — 1:3. Маршессо — 11 (Пьетранджело, Карлссон), 36:36 — 2:3. Павелски — 9 (Хинтц, Секера), 48:56 — 2:4. Амадио — 2 (Колесар, Теодор), 49:59 — 3:4. Стоун — 3 (Коглан, Пачиоретти), 54:47 — 4:4. Пачиоретти — 7 (Стоун, Хэг), 55:54 — 5:4.

Вратари: Ленер (Броссуа, 27:42, 36:33 — 36:36) — Холтби (58:33).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 45 (10+22+13) — 23 (5+7+11).

Наши: Дадонов (12.48/3/+1) — Гурьянов (8.50/0/0), Радулов (15.55/0/-1).

9 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena.