«Вегас» дома проиграл по буллитам «Далласу»

«Вегас» на своей арене проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 Б.

В составе хозяев отличились Майкл Амадио и Джек Айкел. У гостей отметились Уайатт Джонстон и Роопе Хинц. Победную шайбу забил Джейсон Робертсон.

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«Вегас» — «Даллас» — 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Амадио — 10 (Макнэбб, Теодор), 32:00 — 1:0. Джонстон — 14 (Делландреа, Бенн), 34:01 — 1:1. Айкел — 20 (Стивенсон, Маршессо), 55:23 — 2:1. Хинтц — 24 (Робертсон, Бенн), 59:22 — 2:2.

Победный буллит: Робертсон.

Вратари: Броссуа — Эттингер.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 43 (14+6+16+7) — 43 (5+22+13+3).

Наши: — - Гурьянов (9.35/1/0).

26 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena. 17906 зрителей.