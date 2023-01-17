«Даллас» обыграл «Вегас» всухую на выезде

«Даллас» победил «Вегас» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

У гостей забросили Джейми Бенн, Йоэль Кивиранта, Тайлер Сегин и Райан Сутер.

Благодаря этой победе «Даллас» вышел на второе место в таблице Западной конференции с 59 очками в 45 матчах. «Вегас» опустился на третью строчку с 58 очками в 45 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Даллас» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)