«Вегас» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ
«Вегас» на своем льду в овертайме проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.
У хозяев голами отметились Ши Теодор, Уильям Карлссон и Павел Дорофеев. В составе победителей заброшенные шайбы на счету Райана Донато, Тэйлора Рэддиша, Коннора Бедарда и Филиппа Курашева.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
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|П
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|1
|Рейнджерс
|7
|5
|2
|10
|2
|Каролина
|9
|5
|4
|10
|3
|Филадельфия
|7
|4
|3
|9
|4
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|9
|5
|Коламбус
|7
|3
|4
|8
|6
|Айлендерс
|6
|3
|3
|7
|7
|Вашингтон
|7
|3
|4
|7
|8
|Питтсбург
|7
|3
|4
|6
|Атлантический дивизион
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|П
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|Бостон
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|6
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|3
|11
|3
|Торонто
|7
|5
|2
|10
|4
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|10
|5
|Монреаль
|7
|4
|3
|9
|6
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|6
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|7
|3
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|6
|8
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|8
|3
|5
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|7
|6
|1
|12
|2
|Даллас
|6
|4
|2
|9
|3
|Виннипег
|7
|4
|3
|8
|4
|Миннесота
|8
|3
|5
|8
|5
|Сент-Луис
|6
|3
|3
|7
|6
|Аризона
|6
|3
|3
|6
|7
|Нэшвилл
|7
|3
|4
|6
|8
|Чикаго
|8
|3
|5
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|7
|1
|15
|2
|Ванкувер
|6
|4
|2
|8
|3
|Лос-Анджелес
|6
|3
|3
|7
|4
|Анахайм
|7
|3
|4
|6
|5
|Сиэтл
|8
|2
|6
|6
|6
|Калгари
|8
|2
|6
|5
|7
|Эдмонтон
|7
|1
|6
|3
|8
|Сан-Хосе
|8
|0
|8
|1
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30.10
31.10
1.11
2.11
|28.10
|01:00
|
Вегас – Чикаго
|3 : 4 ОТ
|28.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Баффало
|5 : 4
|28.10
|02:00
|
Вашингтон – Миннесота
|3 : 2 Б
|28.10
|02:00
|
Каролина – Сан-Хосе
|3 : 0
|28.10
|05:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
|- : -
|28.10
|05:00
|
Аризона – Лос-Анджелес
|- : -
|28.10
|20:00
|
Филадельфия – Анахайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|7
|18
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|8
|15
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|8
|13
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|8
|9
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|9
|7
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|7
|7
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джозеф Уолл
Торонто
|4
|1.32
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|3
|1.33
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