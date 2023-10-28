«Вегас» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» на своем льду в овертайме проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

У хозяев голами отметились Ши Теодор, Уильям Карлссон и Павел Дорофеев. В составе победителей заброшенные шайбы на счету Райана Донато, Тэйлора Рэддиша, Коннора Бедарда и Филиппа Курашева.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте