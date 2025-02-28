«Вегас» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5.

Голы «Голден Найтс» забили Киган Колесар (дубль), Иван Барбашев (дубль), Николас Хейг, Томаш Гертл и Павел Дорофеев. У «Блэкхокс» отличились Ник Фолиньо, Колтон Дак, Этан Дель Мастро, Илья Михеев и Филипп Курашев.

«Вегас» с 76 очками занимает 3-е место в Западной конференции, а «Чикаго» идет на 15-й строчке Западной конференции — 41 очко.