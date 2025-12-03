Барбашев забросил 9-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Вегас» на 27-й секунде открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

Шайбу забросил российский нападающий Иван Барбашев. У 29-летнего россиянина теперь 9 голов и 12 голевых передач в 26 играх этого сезона.

Всего за карьеру Барбашев набрал 311 (135+176) очков в 611 матчах.