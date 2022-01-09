«Чикаго» прервал серию из 6 поражений подряд и победил «Вегас»
08:33
«Чикаго» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.
В составе «Блэкхоукс» отличились Джухар Хайра и Райли Стиллман. Единственную шайбу «Голден Найтс» забросил Бен Хаттон.
«Чикаго» прервал серию из 6 поражений подряд, которая длилась с 18 декабря.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Чикаго» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы: Хаттон — 1 (Патрик), 5:17 — 1:0. Хайра — 3 (Карпентер), 24:38 — 1:1. Стиллман — 1 (Строум, Кейн), 34:21 — 1:2.
Вратари: Ленер (58:13 — 59:38, 60:00) — Флери.
Штраф: 2 — 0.
Броски: 31 (9+12+10) — 21 (5+11+5).
Наши: Дадонов (17.14/2/0) — -.
9 января. Парадайс. T-Mobile Arena. 18367 зрителей.
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