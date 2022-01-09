Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Чикаго» прервал серию из 6 поражений подряд и победил «Вегас»

08:33
Теги:

«Чикаго» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В составе «Блэкхоукс» отличились Джухар Хайра и Райли Стиллман. Единственную шайбу «Голден Найтс» забросил Бен Хаттон.

«Чикаго» прервал серию из 6 поражений подряд, которая длилась с 18 декабря.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Чикаго» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Хаттон — 1 (Патрик), 5:17 — 1:0. Хайра — 3 (Карпентер), 24:38 — 1:1. Стиллман — 1 (Строум, Кейн), 34:21 — 1:2.

Вратари: Ленер (58:13 — 59:38, 60:00) — Флери.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 31 (9+12+10) — 21 (5+11+5).

Наши: Дадонов (17.14/2/0) — -.

9 января. Парадайс. T-Mobile Arena. 18367 зрителей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Безумие в скелетоне. Немцы грубо отобрали победу у Третьякова, а наше руководство «не хочет поднимать шум»
Задержанный в Казахстане рассказал о предложенных ему $200 за участие в протесте
0
Реклама