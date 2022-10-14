Одного гола Коттера хватило «Вегасу» для победы над «Чикаго»

«Вегас» обыграл «Чикаго» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это его вторая победа в двух встречах этого сезона.

Единственную шайбу в этой встрече на 9-й минуте второго периода забросил 22-летний нападающий Пол Коттер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Чикаго» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Коттер — 1 (Уайтклауд), 28:44 — 1:0.

Вратари: Томпсон — Стэлок.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 37 (9+18+10) — 25 (10+8+7).

14 октября. Парадайс. T-Mobile Arena. 18 467 зрителей.