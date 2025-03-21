«Вегас» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Брюинз» потерпели четвертое поражение подряд.

«Вегас» набрал 88 очков в 68 матчах и занимает 3-е место в Западной конференции. «Бостон» идет на 13-й строчке в Восточной конференции — 69 очков в 70 играх.