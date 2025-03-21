Хет-трик Дорофеева принес «Вегасу» победу над «Бостоном»

«Вегас» переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Брюинз» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев оформил хет-трик. Теперь у 24-летнего россиянина 46 (30+16) очков в 68 играх этого сезона.

Также голом отметился Иван Барбашев, у которого теперь 43 (20+23) очка в 57 матчах.

«Вегас» набрал 88 очков в 68 матчах и занимает 3-е место в Западной конференции. «Бостон» идет на 13-й строчке в Восточной конференции — 69 очков в 70 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Бостон» — 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Голы: Дорофеев — 28 (бол., Айкел, Хэнифин), 29:19 — 1:0. Дорофеев — 29 (Пьетранджело, Саад), 39:10 — 2:0. Хауден — 19 (Карлссон), 45:47 — 3:0. Дорофеев — 30 (Саад, Хэнифин), 50:21 — 4:0. Барбашев — 20 (Айкел), 54:24 — 5:0. Гики — 24 (Пастрняк, Йокихарью), 57:49 — 5:1.

Вратари: Хилл — Суэймен.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 32 (11+10+11) — 19 (7+4+8).

Наши: Барбашев (15.26/2/0), Дорофеев (13.31/5/+2) — Задоров (21.55/1/0), Хуснутдинов (13.22/2/-2).

21 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 18225 зрителей.