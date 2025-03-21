Хоккей
21 марта, 07:33

Хет-трик Дорофеева принес «Вегасу» победу над «Бостоном»

Евгений Козинов
Корреспондент
Павел Дорофеев в атаке на ворота «Бостона».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вегас» переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Брюинз» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев оформил хет-трик. Теперь у 24-летнего россиянина 46 (30+16) очков в 68 играх этого сезона.

Также голом отметился Иван Барбашев, у которого теперь 43 (20+23) очка в 57 матчах.

«Вегас» набрал 88 очков в 68 матчах и занимает 3-е место в Западной конференции. «Бостон» идет на 13-й строчке в Восточной конференции — 69 очков в 70 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Бостон» — 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Голы: Дорофеев — 28 (бол., Айкел, Хэнифин), 29:19 — 1:0. Дорофеев — 29 (Пьетранджело, Саад), 39:10 — 2:0. Хауден — 19 (Карлссон), 45:47 — 3:0. Дорофеев — 30 (Саад, Хэнифин), 50:21 — 4:0. Барбашев — 20 (Айкел), 54:24 — 5:0. Гики — 24 (Пастрняк, Йокихарью), 57:49 — 5:1.

Вратари: Хилл — Суэймен.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 32 (11+10+11) — 19 (7+4+8).

Наши: Барбашев (15.26/2/0), Дорофеев (13.31/5/+2) — Задоров (21.55/1/0), Хуснутдинов (13.22/2/-2).

21 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 18225 зрителей.

Иван Барбашев
Павел Дорофеев
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вегас Голден Найтс
  • ГлавПатриот

    Не нужны нам извинения от тебя, сына проsтитутки с помойной страны))

    22.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Воткинск наверняка сейчас возмущен!

    21.03.2025

  • Сергей Иванов

    А другого Дорофеева,5 кратного чемпиона России,вчера пьяного в центре Москвы задержали на остановке,был с клюшкой и дрочил

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    Да еще с правами арбитража.

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    Дорофеев после окончания следующего сезона RFA(ограниченно..).

    21.03.2025

  • Адекватный спартач

    Логично. Но мало кто подписывает контракт в статусе неограниченно свободного агента. Так что будет пытаться подписать по окончании этого сезона контракт-мостик.

    21.03.2025

  • Колючий Пушистик

    У него еще год контракта, вот если и следующий сезон проведет на уровне не меньше 50 очков, может и получит свои пять.

    21.03.2025

  • igor1972

    Дорофеев заслужил подписать следующий контракт своей мечты. На 5 лямов в год примерно.

    21.03.2025

  • nikola mozaev

    Дорофеев - красавчик! Вегас с нашими ребятами снова будет претендовать на Кубок Стэнли!

    21.03.2025

    • «Чикаго» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

    «Эдмонтон» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ
