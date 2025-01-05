«Вегас» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» дома переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

За «Голден Найтс» шайбы забросили Таннер Лачински, Марк Стоун и Джек Айкел. Автором единственного гола «Сэйбрз» стал Джейсон Зукер.

«Вегас» набрал 57 очков и лидирует в Западной конференции, «Баффало» с 33 очками идет 16-м на «Востоке».