«Вегас» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» уступил «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:2.

Голы в этой игре забили Джош Доан и Джош Норрис (в пустые ворота).

«Баффало» с 90 очками после 68 матчей занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» идет седьмым на «Западе» с 76 очками в 68 играх.

20 марта «Вегас» примет «Юту», а «Баффало» ны выезде встретится с «Сан-Хосе».

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