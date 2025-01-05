Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:33

«Вегас» обыграл «Баффало» и возглавил Западную конференцию

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Вегас» дома победил «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Игра прошла на «Т-Мобайл Арене».

У «Голден Найтс» голы забили Таннер Лачински, Марк Стоун и Джек Айкел. Единственная заброшенная шайба «Сэйбрз» на счету Джейсона Зукера.

«Вегас» набрал 57 очков в 39 матчах и поднялся на первое место в Западной конференции. «Баффало» находится на 16-й строчке «Востока» с 33 очками в 40 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Баффало» — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы: Лачински — 1 (Хауден, Уайтклауд), 4:53 — 1:0. Стоун — 10 (Айкел, Пирсон), 12:23 — 2:0. Айкел — 11 (Пирсон, Хэнифин), 47:44 — 3:0. Зукер — 15 (бол., Далин, Петерка), 57:42 — 3:1.

Вратари: Хилл — Раймер (57:36 — 57:42, 57:47).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 33 (14+12+7) — 24 (6+4+14).

Наши: Дорофеев (18.11/5/0) — -.

5 января. Парадайс. T-Mobile Arena.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Вегас Голден Найтс
Читайте также
Стало известно об изъятии у экс-чиновника МЭР имущества на 500 млн рублей
Опубликован производственный календарь на 2025 год
Променял футбол на рыбалку. Как живет Олег Романцев после ухода из «Спартака»
«Спартак» объявил о назначении Франсиса Кахигао спортивным директором клуба
В Китае сообщили о вспышке метапневмовируса человека
Силы ПВО за ночь уничтожили 61 украинский БПЛА над регионами России
Популярное видео
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

НХЛ, расписание и результаты 4-5 января: «Каролина» уступила «Миннесоте», «Лос-Анджелес» обыграл «Тампу» и другие матчи

Тренер «Сан-Хосе» похвалил Коваленко за гол в матче с «Нью-Джерси»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 39 26 13 55
2 Нью-Джерси 42 24 18 51
3 Каролина 39 23 16 48
4 Коламбус 40 17 23 40
5 Питтсбург 40 17 23 40
6 Филадельфия 39 17 22 38
7 Рейнджерс 38 17 21 35
8 Айлендерс 39 14 25 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 40 25 15 52
2 Флорида 40 24 16 50
3 Бостон 41 20 21 44
4 Тампа-Бэй 36 20 16 42
5 Оттава 38 19 19 40
6 Монреаль 39 18 21 39
7 Детройт 39 17 22 38
8 Баффало 40 14 26 33
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 27 14 56
2 Миннесота 40 25 15 54
3 Даллас 38 24 14 49
4 Колорадо 40 24 16 49
5 Сент-Луис 41 19 22 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 40 13 27 33
8 Чикаго 39 13 26 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 27 12 57
2 Лос-Анджелес 38 23 15 51
3 Эдмонтон 39 24 15 51
4 Ванкувер 38 18 20 44
5 Калгари 39 18 21 43
6 Сиэтл 40 17 23 37
7 Анахайм 38 16 22 36
8 Сан-Хосе 42 13 29 32
Результаты / календарь
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
5.01 00:05
Сан-Хосе – Нью-Джерси
 3 : 2
5.01 03:00
Коламбус – Сент-Луис
 6 : 4
5.01 03:00
Торонто – Бостон
 6 : 4
5.01 03:00
Колорадо – Монреаль
 1 : 2 Б
5.01 03:00
Виннипег – Детройт
 2 : 4
5.01 03:00
Каролина – Миннесота
 0 : 4
5.01 04:00
Даллас – Юта
 3 : 2 ОТ
5.01 05:00
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
 2 : 1
5.01 06:00
Вегас – Баффало
 3 : 1
5.01 06:00
Калгари – Нэшвилл
 1 : 4
5.01 06:00
Сиэтл – Эдмонтон
 2 : 4
5.01 23:00
Чикаго – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости