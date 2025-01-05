«Вегас» обыграл «Баффало» и возглавил Западную конференцию

«Вегас» дома победил «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Игра прошла на «Т-Мобайл Арене».

У «Голден Найтс» голы забили Таннер Лачински, Марк Стоун и Джек Айкел. Единственная заброшенная шайба «Сэйбрз» на счету Джейсона Зукера.

«Вегас» набрал 57 очков в 39 матчах и поднялся на первое место в Западной конференции. «Баффало» находится на 16-й строчке «Востока» с 33 очками в 40 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Баффало» — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы: Лачински — 1 (Хауден, Уайтклауд), 4:53 — 1:0. Стоун — 10 (Айкел, Пирсон), 12:23 — 2:0. Айкел — 11 (Пирсон, Хэнифин), 47:44 — 3:0. Зукер — 15 (бол., Далин, Петерка), 57:42 — 3:1.

Вратари: Хилл — Раймер (57:36 — 57:42, 57:47).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 33 (14+12+7) — 24 (6+4+14).

Наши: Дорофеев (18.11/5/0) — -.

5 января. Парадайс. T-Mobile Arena.