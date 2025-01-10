«Вегас» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» на своем льду потерпел поражение от «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 0:4.

В составе нью-йоркской команды отличились Андерс Ли, Брок Нельсон, Бо Хорват и Кейси Сизикас.

«Айлендерс» набрали 39 очков и расположились на 13-й строчке Восточной конференции, «Вегас» лидирует на «Западе» с 59 баллами.