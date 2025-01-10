«Айлендерс» победили «Вегас», Сорокин сыграл на ноль.

«Айлендерс» переиграли «Вегас» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Шайбы за «Айлендерс» забросили Андерс Ли, Брок Нельсон, Бо Хорват и Кейси Сизикас. Российский голкипер нью-йоркской команды Илья Сорокин отразил все 30 бросков соперника.

«Айлендерс» набрали 39 очков в 41 матче и занимают 13-е место в Восточной конференции, «Вегас» лидирует на «Западе» с 59 очками за 41 встречу.