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Сегодня, 08:46

35 сэйвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Вегас»

Виктория Кравченко
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«Айлендерс» на выезде обыграл «Вегас» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей голами отметились Андерс Ли, Хадсон Фэшинг, Симон Хольмстрем, Брок Нельсон и Зак Паризе. Российский голкипер Семен Варламов отразил 35 бросков из 37.

Защитник Александр Романов очков не набрал.

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«Вегас» — «Айлендерс» — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Голы: Ли — 10 (Бовилье, Сало), 18:58 — 0:1. Смит — 15 (бол.), 21:11 — 1:1. Фэшинг — 2 (Ахо, Мартин), 24:30 — 1:2. Хольмстрем — 1 (Паризе, Пажо), 37:36 — 1:3. Смит — 16 (бол., Пьетранджело, Стивенсон), 43:29 — 2:3. Нельсон — 15 (п.в.), 58:32 — 2:4. Паризе — 10 (п.в., Нельсон, Пажо), 59:48 — 2:5.

Вратари: Томпсон (58:18 — 58:32, 58:50 — 59:48) — Варламов (Сорокин, 53:38).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 38 (9+17+12) — 26 (9+9+8).

Наши: Мироманов (19.57/3/-1) — Романов (22.27/1/+3).

18 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 18007 зрителей.

Семен Варламов
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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1 Нью-Джерси 31 21 10 44
2 Каролина 30 18 12 42
3 Питтсбург 30 18 12 40
4 Рейнджерс 32 17 15 39
5 Айлендерс 32 18 14 37
6 Вашингтон 33 16 17 36
7 Филадельфия 32 10 22 27
8 Коламбус 30 10 20 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 30 24 6 50
2 Торонто 32 19 13 44
3 Тампа-Бэй 30 20 10 41
4 Флорида 32 15 17 34
5 Детройт 30 13 17 32
6 Баффало 31 15 16 32
7 Оттава 30 14 16 30
8 Монреаль 31 14 17 30
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 32 18 14 42
2 Виннипег 30 20 10 41
3 Миннесота 30 17 13 36
4 Колорадо 29 16 13 34
5 Сент-Луис 31 15 16 31
6 Нэшвилл 29 12 17 28
7 Аризона 29 10 19 24
8 Чикаго 29 7 22 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 22 11 45
2 Лос-Анджелес 33 16 17 37
3 Сиэтл 29 16 13 35
4 Эдмонтон 32 17 15 35
5 Калгари 31 13 18 32
6 Ванкувер 30 13 17 29
7 Сан-Хосе 31 10 21 25
8 Анахайм 32 9 23 21
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18.12 03:00
Каролина – Даллас
 5 : 4 ОТ
18.12 03:00
Монреаль – Тампа-Бэй
 1 : 5
18.12 03:00
Нью-Джерси – Флорида
 2 : 4
18.12 03:00
Филадельфия – Рейнджерс
3 : 6
18.12 05:00
Аризона – Баффало
 2 : 5
18.12 05:00
Колорадо – Нэшвилл
 3 : 1
18.12 06:00
Ванкувер – Виннипег
 1 : 5
18.12 06:00
Вегас – Айлендерс
2 : 5
18.12 06:30
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
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Тэйдж Томпсон

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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Тэйдж Томпсон

Баффало

31 25
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Джейсон Робертсон

Даллас

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