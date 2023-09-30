«Вегас» в предсезонном матче обыграл «Аризону»

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«Вегас» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 3:1.

В составе «Голден Найтс» отличились Николас Хейг, Брендан Бриссон и Уильям Карлссон, Иван Барбашев отметился результативной передачей. У «Койотс» шайбу забросил Маверик Ламуре.

В следующем матче «Вегас» 4 октября встретится с «Сан-Хосе», «Аризона» 2 октябр сыграет с «Анахаймом».