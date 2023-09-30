«Вегас» в предсезонном матче обыграл «Аризону»
«Вегас» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 3:1.
В составе «Голден Найтс» отличились Николас Хейг, Брендан Бриссон и Уильям Карлссон, Иван Барбашев отметился результативной передачей. У «Койотс» шайбу забросил Маверик Ламуре.
В следующем матче «Вегас» 4 октября встретится с «Сан-Хосе», «Аризона» 2 октябр сыграет с «Анахаймом».
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16.10
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -
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