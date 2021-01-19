«Вегас» обыграл «Аризону», одержав три победы подряд

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 4:2.

В составе «рыцарей» отличились Рейли Смит, оформивший дубль, Макс Пачиоретти, и Чендлер Стивенсон. У гостей шайбы забросили Тайлер Пиклик и Ник Шмалц.

После этого матча «Вегас» с 6 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Аризона» с 3 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Аризона» — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы: Питлик — 1 (мен.), 8:24 — 0:1. Шмолц — 1 (бол., Чикран, Брассар), 29:35 — 0:2. Пачоретти — 3 (Стивенсон, Теодор), 37:02 — 1:2. Смит — 1 (Карлссон), 44:11 — 2:2. Стивенсон — 1 (Уайтклауд, Стоун), 48:12 — 3:2. Смит — 2 (мен., п.в.), 59:48 — 4:2.

Вратари: Ленер — Кюмпер (58:47 — 59:48).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 28 (8+7+13) — 33 (12+16+5).

19 января. Парадайс. T-Mobile Arena.